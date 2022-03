Législatives 2022 : Bougane rejette le parrainage

15/03/2022 08:45

La Grande coalition Gueum Sa Bopp dit rejeter « en bloc le parrainage ». L’entité de l’opposition dénonce une prise de décision sciemment portée pour épauler la mouvance présidentielle. En sus, la gestion du pays, avec la hausse des prix, est aussi décriée.



C’est dans ce sens que la coalition invite « l’opposition à se dresser comme un seul homme contre cette nouvelle forme d’oppression. Notre rejet est encore légitimé par l’arrêt de la cour justice de la CEDEAO. Notre pays doit se conformer aux injonctions de cet institution sous régionale à laquelle nous sommes membres. Par conséquent la grande coalition Gueum Sa Bopp appelle toute l’opposition à la création d’un cadre unitaire de lutte face aux dérives monarchiques et électoralistes de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) ».



« Dès demain (mardi 15 mars 2022), nos experts électoraux vont saisir la Cedeao pour dénoncer l’entêtement dont fait montre le gouvernement de Macky Sall . Nous prenons le peuple en témoin si cette forfaiture électorale de Macky Sall passe pour les législatives du 31 Juillet prochain », ajoute ladite coalition. Celle-ci estime qu’ « il n’est pas encore tard pour construire un consensus politique autour de cette question au lieu d’engager le Sénégal et les sénégalais dans des lendemains sans issue. La tradition électorale du Sénégal est faite de consensus.



« Le génie de Macky Sall et de son gouvernement doit se trouver dans la lutte contre l’inflation qui prend l’ascenseur, le chômage des jeunes bref dans la définition de priorité dans les dépenses publiques. Nous dénonçons l’inertie du Ministère du commerce face à la flambée des prix et aux mesurettes prises pour l’endiguer » fustige la Grande coalition Gueum Sa Bopp.