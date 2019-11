Légalisation de l’homosexualité : des pressions de l’Onu sur le Sénégal

Reparlons du cinquième rapport sur le Sénégal du Comité des Droits de l’homme des Nations Unies. Pour dire qu’au-delà du cas Karim Wade, d’autres recommandations pour le moins «surprenantes» ont été formulées à l’endroit de notre pays. En effet, à part «l’égalité entre hommes et femmes» prévue dans le point 13 du document, Seneweb, qui a parcouru ledit rapport, a pu découvrir que le comité a voulu, en même temps, mettre la pression sur le Sénégal, quant à la légalisation de l’homosexualité.