Le tandem Sonko-Diomaye reste soudé, selon le Premier ministre

08/11/2025

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a affirmé samedi qu’aucune dissension ne perturbe ses relations avec le président Bassirou Diomaye Faye, balayant les spéculations sur de possibles tensions au sein de l’exécutif.



« Certains espèrent des difficultés entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Une dissension ne viendra pas de moi, et je le pense, elle ne viendra pas de lui non plus », a déclaré M. Sonko lors d’un “Téra meeting” organisé par son parti, le Pastef, sur le parking du stade Léopold Sédar Senghor à Dakar.



Le chef du gouvernement a rappelé que leur collaboration repose sur une longue histoire politique, marquée par des convergences, mais aussi des désaccords assumés.



« Quand je proposais sa candidature, j’ai parlé de nos points communs et ceux de désaccord. Et lui aussi en a parlé quand il m’a nommé Premier ministre », a-t-il précisé, soulignant que ces différences n’affectent pas leur entente ni la direction du pays.



Cette sortie intervient alors que des rumeurs sur de supposées tensions entre les deux figures de l’exécutif circulent dans certains cercles politiques et médiatiques.



