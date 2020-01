Le tacle de Samuel Eto’o à Salah et Mahrez

Nominés au coté de Sadio Mane, Mohamed Salah et Riyad Mahrez ont préféré décliné l’invitation de la CAF.



Après avoir remis à Sadio Mane son prix du meilleur joueur de l’année, la légende du football africain, Samuel Eto’o, n’a pas manqué les absents du jour.



“J’aimerais dire quelque chose au champion que tu es: tu es un champion car tu sais gagner et tu sais perdre aussi. Tu étais à Dakar et tu es là aussi au Caire” lance Samuel Eto’o à Sadio Mané.