Le tabagisme ‘’facteur d’aggravation’’ du coronavirus (médecins)

’’Le tabagisme augmente la probabilité de souffrir d’une forme sévère puisque là où en moyenne 5% des personnes atteintes du Covid-19 passent en réanimation, le taux passe à 25% chez les fumeurs’’, a souligné Dr Omar Bâ, pneumologue Coordonnateur du Programme national de lutte contre le tabac dans un entretien par téléphone avec l’APS.

Il est de plus en plus évident que les personnes qui fument du tabac sont plus susceptibles d’avoir des complications graves si elles sont infectées par le COVID-19, selon une étude rapportée par l’organisation ‘’Campaign For Tobacco Free Kids’’ (CFTK). ’’Bien qu’il n’y ait actuellement pas suffisamment de preuves pour affirmer avec certitude que les personnes qui fument du tabac risquent plus d’être infectées par la maladie du coronavirus 2019 (COVID-19), nous savons que les fumeurs sont plus exposés aux infections respiratoires’’, indique CFTK dans un communiqué.

Pour le pneumologue, cette étude conforte le fait que le tabagisme augmente le risque de développer une forme sévère du Covid-19 avec des complications comme la détresse respiratoire ou une infection pulmonaire aigue. Pour le pneumologue, cette étude conforte le fait que le tabagisme augmente le risque de développer une forme sévère du Covid-19 avec des complications comme la détresse respiratoire ou une infection pulmonaire aigue.

’’Les fumeurs sont plus susceptibles d’avoir des fragilités pulmonaires et leur risque de développer une broncho-pneumopathie chronique obstructive, maladie chronique des bronches est plus élevé que la moyenne’’, a-t –il dit.

En plus, selon Dr Bâ, ‘’Les fumeurs sont susceptibles d’être plus vulnérables au COVID-19 car le fait de fumer signifie que les mains et éventuellement les cigarettes contaminées, sont en contact avec la bouche, ce qui augmente la possibilité de transmission du virus’’, a-t –il ajouté.

’’Que l’on soit fumeur ou non, on est exposé aux mêmes risques de contamination du virus, mais les fumeurs présentent un risque plus élevé de développer une forme grave s’ils sont testés positifs’’, a indiqué Docteur Abdoul Aziz Kassé, ancien Président de la Ligue sénégalaise contre le tabac.

Les fumeurs peuvent également déjà être atteints d’une maladie pulmonaire ou avoir une capacité immunitaire réduite, ce qui augmenterait considérablement le risque de maladie comme le coronavirus, a dit Kassé.

En effet, a-t-il dit, même si ce n’est pas encore prouvé, ’’avec les hydrocarbures qui s’installent dans la gorge, quand on fume, les poumons sont plus sensibles, plus enclins à être infectés par un virus’’.

La fonction qui permet de balayer les bronches qui sont comme des cils ne fonctionnement plus chez le fumeur qui accumule les dépôts de particules à l’intérieur de ses poumons, a-t –il expliqué.

’’L’organisme ne bénéficie pas du système de balayage qui permet d’évacuer les particules virales’’, a ajouté Dr Kassé.

’’D’une part, a t-il souligné, fumer altère les défenses immunitaires et les capacités pulmonaires, d’autre part, les fumeurs portent régulièrement leurs doigts potentiellement porteurs de virus à la bouche, porte d’entrée fréquente du virus".

Par ailleurs, a-t –il insisté, fumer la Chicha est bien évidemment à proscrire en ce moment. En effet, cette pratique implique le partage d’embouts qui ne peuvent pas être stérilisés, facilitant la transmission du virus.

’’Fumer la chicha en cette période est un vrai scandale. C’est une pratique qu’il faut interdire’’, a-t –il soutenu.

L’organisation américaine ‘’Campaign Tobacco-free Kids’’ (CTFK) a diffusé récemment une étude faite en Chine publiée dans le ‘’New England Journal of Medicine’’ pour souligner que les fumeurs sont plus exposées aux complications du coronavirus.

L’étude portant sur les liens entre COVID-19 et le tabagisme s’est penchée sur les résultats cliniques de 1 099 patients atteints d’une infection COVID-19 confirmée en laboratoire dans 532 hôpitaux à travers la Chine.

Les fumeurs ont deux fois plus de risque de passer en réanimation ou de décéder en cas de maladie du coronavirus, en comparaison des non-fumeurs, selon des spécialistes de la question interrogés par l’APS.