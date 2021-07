Le projet gazier Grand Tortue Ahmeyim érigé en projet national d’intérêt stratégique

Selon un communiqué officiel sanctionnant la visite de deux jours du 12 au 13 juillet 2021 du chef de l’État sénégalais à Nouakchott, la capitale mauritanienne, les présidents Macky Sall et Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ont décidé d’accorder au projet gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA) le statut de Projet national d’intérêt stratégique.



« Macky Sall et Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ont instruit les ministères et sociétés nationales en charge des hydrocarbures de renforcer davantage les échanges, la concertation et la coordination déjà existants entre eux ; d’élargir le spectre de leur coopération, en y intégrant les segments intermédiaire et aval, afin de couvrir toute la chaîne de valeur gazière », lit-on le communiqué final, sanctionnant la visite de travail du président de la République du Sénégal en Mauritanie.



Les deux dirigeants ont également instruit d’accélérer « les échanges pour la mise en œuvre du Protocole signé en 2020 portant initiative « Clean gaz» pour la réduction de l’empreinte carbone de l’exploitation des ressources fossiles nationales, à travers l’utilisation des énergies renouvelables et de technologies propres », a précisé le communiqué.



Bien plus, concernant le projet gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA), les deux chefs d’État ont salué « l’exemplarité de la coordination entre les équipes des deux pays, et les exhortent à maintenir le même niveau d’engagement, d’intégration et de concertation, à l’effet de préserver les intérêts nationaux, mais aussi de donner aux partenaires toute l’assurance requise pour l’accompagnement du projet ».



Le communiqué note que compte tenu de l’importance du projet pour les deux pays et pour la sous-région, ainsi que de la nécessité de se conformer aux délais fixés, les deux Chefs d’État ont décidé «d’accorder au projet GTA le statut de Projet national d’Intérêt stratégique, et instruisent les ministres concernés à l’effet de mettre en place les mécanismes de coordination de nature à en accélérer la mise en œuvre ».



Les deux présidents ont réaffirmé leur attachement à l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS). Ils ont par ailleurs insisté sur le rôle stratégique du Comité inter État de lutte contre la sécheresse au Sahel (CILSS) et de l’Agence panafricaine de la grande muraille verte dans la lutte contre la désertification dans le Sahel ont, en outre, rappelé «l’importance de la transhumance du commerce de bétail entre les deux pays ».



Macky Sall a adressé une invitation au chef de l’État mauritanien pour effectuer une visite en République du Sénégal, invitation qui « a été acceptée avec un grand plaisir et dont la date sera fixée par voie diplomatique ».



