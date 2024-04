Le président Diomaye Faye s'incline devant la mémoire de Maguette Thiam

07/04/2024 21:21

" C'est avec consternation que j'ai appris le décès de monsieur Maguette Thiam, professeur agrégé de mathématiques et ancien Ministre. Éducateur dans l’âme, monsieur Maguette Thiam a formé des centaines de cadres qui ont servi l’État au niveau le plus élevé", a déclaré le président de la République.



" Je présente mes sincères condoléances à sa famille, à ses camarades du PIT et au peuple sénégalais. Puisse ALLAH SWT lui accorder Son pardon", a-t-il dit.