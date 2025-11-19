Le président Diomaye Faye : « Je ne ferais jamais de mal à Sonko et il ne me fera jamais de mal »

19/11/2025

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a tenu une rencontre à huis clos avec le bureau politique du parti Pastef, dans un cadre qualifié d’« échange stratégique » sur les orientations politiques et institutionnelles, selon des informations rapportées par le quotidien Libération.



Lors de ce conclave, le chef de l’État aurait évoqué l’élection présidentielle de 2029, affirmant « Je ne sais pas si je serais encore vivant ».



Interrogé sur sa relation avec Ousmane Sonko, le Président a tenu à réaffirmer leur solidarité politique et personnelle. « Je ne ferais jamais de mal à Sonko et il ne me fera jamais de mal. Sonko moy Diomaye, Diomaye moy Sonko »,

a-t-il insisté, balayant ainsi les rumeurs de dissensions internes.



Sur un autre registre, le Président Faye aurait pris la défense de Mimi Touré, dans le cadre du rapport dit « commandité » de l’IGE, tout en évoquant le cas d’Abdourahmane Diouf, sans détails sur le contenu des échanges.



La réunion aurait également porté sur la gestion gouvernementale, dans un contexte où le Premier ministre Ousmane Sonko a officiellement repris ses fonctions lundi, après quelques jours d’absence.



M.S





