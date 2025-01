Le pré-rapport de la Cour des comptes déposé sur la table du Président

13/01/2025 10:12

Le pré-rapport de certification de la Cour des comptes concernant l’audit des finances publiques pour la période allant de 2019 à 2023, élaboré par l’Inspection générale des finances (IGF), est désormais prêt. Ce document a été remis au Président de la République, Bassirou Diomaye FAYE, ainsi qu’au Premier ministre et au ministre des Finances et du Budget, Cheikh DIBA. Ces trois hauts responsables disposent d’un délai de huit jours pour formuler leurs observations sur les conclusions du rapport. Ce n’est qu'après avoir intégré ces retours que la Cour des comptes procédera à l’établissement de son rapport définitif, qui sera rendu public.



Cette procédure s'inscrit dans un contexte où la transparence et la responsabilité financière sont plus que jamais d'actualité. Pour rappel, à la fin du mois de septembre, le Premier ministre Ousmane SONKO avait convoqué la presse afin de présenter les résultats de cet audit général des finances publiques. Les informations diffusées révèlent des différences notables entre les chiffres de la dette publique et du déficit budgétaire tels que présentés par l’ancien régime aux partenaires techniques et financiers du Sénégal durant la période concernée.



L’Assemblée nationale, quant à elle, semble déterminée à mener une croisade contre les turpitudes financières. Le principe du « quart d’heure » a été évoqué pour illustrer cette volonté de clarté et d’intégrité dans la gestion des finances publiques. Les débats s’annoncent riches, alors que l'opinion publique observe attentivement les réactions des autorités face à ces révélations.