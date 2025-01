Le pool d’avocats de Farba Ngom réagit à la demande de levée d’immunité parlementaire

18/01/2025 07:57

Le pool d'avocats de Farba Ngom, Député à l'Assemblée nationale du Sénégal, composé de Me Jacques Pascal Gomis, Me Alassane Cissé, Me Baboucar Cissé et Me Doudou Ndoye, a tenu hier vendredi une conférence de presse pour dénoncer la procédure pénale que le Procureur de la République financière souhaite diligenter à l'encontre de leur client.



Les avocats ont souligné que la demande d'autorisation parlementaire, actuellement à l'examen au sein du Parlement, constitue la première étape d'une procédure pénale qui pourrait porter atteinte aux droits et libertés de Mohamadou Farba Ngom, un citoyen élu représentant le peuple par le suffrage universel.



Ils ont également précisé qu’aucun d’entre eux, ni leur client, n’a été informé des éléments constituant le dossier judiciaire ouvert par le Parquet financier. « Monsieur Mohamadou Farba Ngom n'a jamais été mis par l'organisme dénommé Centif en état de connaître et de fournir les éléments concernant les soi-disant affaires signalées, ni sur leur origine, ni sur leur destination », ont déclaré les avocats.



En outre, se référant à l'article 677-98 du Code de procédure pénale (loi n°2023-14 du 2 Août 2023), ils ont rappelé l'obligation d'enquête préliminaire qui incombe au Procureur de la République financière. Dans ce contexte, Mohamadou Farba Ngom et ses conseils se déclarent disponibles pour collaborer avec les autorités afin de clarifier la situation et répondre aux préoccupations soulevées.