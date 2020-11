Le point sur le décompte, moins de 2.000 voix d’écart en Géorgie

L'issue de l'élection présidentielle américaine était toujours suspendue jeudi soir à quelques États-clés où le décompte des voix est encore en cours, et la course trop serrée pour déclarer un vainqueur. Le point sur la situation dans chacun d'eux.