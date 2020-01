Le parcours d'Abdourahmane Dièye, nouveau DG des Douanes

Exit Oumar Diallo. La Douane a un tout nouveau Directeur général. Il s'appelle Abdourahmane Dieye. Colonel-Inspecteur Principal des Douanes, il fut, jusqu'ici, Directeur régional Ouest des Douanes. Mais, avant, ce douanier âgé de 45 ans, marié et père de 4 enfants, a assumé plusieurs responsabilités durant sa jeune carrière.



Inspecteur Stagiaire à la Direction des Systèmes Informatiques Douaniers 2003, il sera promu vérificateur de Dakar Port nord, avant d'occuper le poste de chef des Services du bureau des douanes de Dakar Yoff en 2007.



Ensuite, dès 2009, il migrera au bureau des Douanes de Dakar port nord où il sera le boss. En mars 2010, il est promu chef du bureau des douanes de Dakar Yoff, puis chef de visite du bureau des Douanes de Dakar Port Sud. En 2018, il sera nommé conseiller technique du ministre de l’Économie et des Finances Amadou Bâ.



Côté formation, le tout nouveau patron de la Douanes est titulaire d'un Master II en politique et négociation Commerciales Internationales qu’il a décroché à l’Université Cheikh Anta Diop. Mais déjà, en 2004, M. Dièye a décroché un Brevet en Régie économique (Section Douanes) à l’Ecole nationale d'Administration et une Maitrise en sociologie des organisations à UGB.



Avec SENEWEB