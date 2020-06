Le monde du sport sénégalais salue Lamine DIACK, accusé par la justice française

Si les acteurs de l’athlétisme au Sénégal le présentent comme un homme influent qui fait la fierté du pays et du continent, « il n’est pas exempt d’un procès équitable », selon Pape Demba Ndior, secrétaire général de la Ligue d’athlétisme de Dakar.