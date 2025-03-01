Le mobile money s’impose comme un réflexe quotidien à Saint-Louis

Le mobile money s’impose désormais comme le premier réflexe de nombreux Sénégalais. À Saint-Louis, payer ses courses ou envoyer de l’argent via son téléphone portable est devenu une habitude pour beaucoup. Ce mode de transaction est perçu comme une solution à la fois simple, rapide et plus sécurisée, permettant notamment de limiter les risques de vol.



Face à cette évolution, les commerçants, mais aussi certains conducteurs de transport urbain, n’ont d’autre choix que de s’adapter aux nouvelles attentes de leur clientèle. Affichant fièrement les logos des différents services de mobile money, ils acceptent désormais les paiements électroniques, même pour de petits montants.



Cependant, malgré son succès grandissant, le mobile money n’est pas sans difficultés. Les usagers se heurtent régulièrement à des problèmes techniques : retards dans les transactions, pannes de réseau, ou encore erreurs de transfert. À cela s’ajoutent des frais de transaction jugés trop élevés par certains utilisateurs, en particulier pour les opérations de faible montant.



Malgré ces obstacles, la tendance semble irréversible. Le mobile money transforme peu à peu les habitudes économiques à Saint-Louis, facilitant les échanges au quotidien et offrant de nouvelles perspectives pour l’inclusion financière. Reste désormais à améliorer la fiabilité des services et à renforcer la sensibilisation, afin que chacun puisse en tirer pleinement profit.



