Le ministre Sérigne Guèye Diop démissionne de son poste de maire

08/04/2024 20:25

Le tout nouveau ministre de l'industrie et du commerce, Sérigne Guèye Diop vient de démissionner de son poste de maire de Sandiara. Le ministre de l'industrie et du commerce Dr Sérigne Guèye Diop était élu maire de Sandiara, sa commune, lors des élections locales de 2022.



En renonçant à son poste de maire, le maire de Sandiara se veut conforme à la rupture, comme l'a rappelé le Premier ministre Ousmane Sonko. Ce dernier avait exprimé son souhait de voir tous les ministres ayants d'autres postes de rendre leur démission au plus tard ce lundi.