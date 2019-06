Le jus de bissap : l’élixir aux mille et une vertus

Bien que tombé en désuétude, le terme élixir désigne parfaitement cette boisson aux multiples vertus pour la santé. Consommé dans toute l’Afrique, mais également en Asie et en Amérique du Sud, le jus de bissap pourrait devenir, dans un futur proche, incontournable en Occident.