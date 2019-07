Le journaliste Adama Gaye arrêté par la Dic

Le journaliste Adama Gaye, réputé très critique à l'égard de Macky Sall et de son régime, a été cueilli par la Division des investigations criminelles (Dic), ce matin, à son domicile sis à l'Immeuble Kébé. L'information est donnée par la Rfm dans son journal de 7 heures.



"La police est venue me chercher au Sénégal. Alerte générale. Partager la police est chez moi. Je vais à la Dic. En bonne santé. Le monde est averti. Adama Gaye". Tel est le message posté, sur sa page Facebook, par notre confrère et non moins consultant.



Pour rappel, il a été reçu, jeudi, par Me Abdoulaye Wade. Pendant près de deux tours d'horloge, ils ont échangé sur des questions d'actualité hautement pointues. L'occasion leur a aussi permis de se rappeler de beaucoup de souvenirs pour lesquels ils sont restés fiers.



SENEWEB