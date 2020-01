"Le dialogue national coûte 10 millions par jour"

Le président du mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo, a fait une révélation de taille sur le dialogue national qu'il considère comme un"pseudo dialogue".



Dans sa questekki du 1er janvier, le député dit ceci: "Les fonds politiques de Macky Sall budgétisés augmentent de 800 millions environ en 2020. Parions que c’est pour financer le dialogue national pour trois mois. L’objectif caché de cet exercice couteux de 10 millions par jour, soit l’argent de 10 000 pauvres sénégalais, est de coopter les soit disant opposants dans le projet d’émirat gazier".



Le leader de Tekki ajoute qu'"à charge pour eux, moyennant avantages bien entendu, d’étouffer politiquement la résistance nationale aux politiques de hausse des prix, de réduction des dépenses, de corruption massive et au projet d’émirat gazier".



Il fait constater pour le regretter que "le Front de résistance nationale que nous avons mis en place pour lutter contre le parrainage et la dictature du régime de Macky Sall a été perturbé entre autres par la proposition des gros sous dédiés au futur Chef de l’opposition".



Toujours dans son analyse, Diallo a prédit que l'année 2020 sera dure pour le peuple sénégalais comme l'a annoncé Macky Sall.



"De toutes façons, explique-t-il, c’est la cacophonie dans le Bby et au sommet de l’Etat où l’absence de Premier ministre fait des ravages. Ce sera bientôt la panique".



Dailly, soutient le député de l'opposition, "les prédateurs s’affolent devant l’ajustement des finances publiques. Courage donc et bonne santé au peuple patriote pour vaincre le régime despotique de la dynastie Faye-Sall".

