Le covid-19, ou la nouvelle forme du terrorisme mondial. Par Dr Bamba KA

Le XXIe siècle, notre siècle, avait presque fini de consacrer à l’homme une pseudo-omniscience caractérisée par des avancées scientifique, technologique et biotechnologique considérables et à la fois, qualitatives. Mais, paradoxalement, le monde aujourd’hui plus qu’hier est hanté par une peur universelle qui, en une fraction de seconde, dénude tous ces efforts consentis pour rassurer l’homme contre la finitude mathématique de sa condition en lui assurant un semblant de pérennité. La mondialisation de la peur inaugure une nouvelle forme de terrorisme qui n’est plus armée mais bactériologique.