Le convoi de vaccins contre la Covid-19 en route pour le Sénégal (photos)

Le Sénégal va recevoir sa première dose du vaccin contre le coronavirus, ce mercredi. Le convoi des vaccins a quitté la Chine hier soir pour Dakar.



Le Sénégal – dont l’histoire des premières vaccinations, qui remontent à 1905, montre l’importance de s’intéresser à leur acceptabilité par la population – mise notamment sur cette stratégie pour protéger sa population. Elle ne sera pas la solution miracle, bien que recherchée. En outre, la Covid-19 n’a été que la 32ᵉ cause de mortalité en 2020 en Afrique.

Alors que les pays du Nord ont déjà démarré leurs campagnes de vaccination (le 5 décembre 2020 en Russie et le 8 en Angleterre), le Sénégal prépare sa stratégie. Le ministère de la Santé et son comité de coordination des activités du programme élargi de vaccination sont notamment conseillés par un comité consultatif. Le plan national de déploiement de la vaccination a été soumis et analysé par l’Organisation mondiale de la Santé en Afrique.Un tiers des activités de préparation a été réalisé. Le Sénégal fait partie des pays retenus pour intégrer l’initiative COVAX (on annonce 600 millions de doses fin 2021 pour l’Afrique) qui devrait fournir gratuitement des vaccins à 20 % de sa population. Le pays devra payer les doses pour les autres 80 % et trouver le financement de l’ensemble de la logistique.Le Cap Vert devrait être le premier pays de la région à recevoir des vaccins Pfizer de COVAX en février. Le Sénégal est aussi en discussion avec la Chine pour obtenir d’autres vaccins. Le directeur national de la prévention annonce que la campagne va démarrer « avant la fin mars ».