Le communiqué du conseil des ministres de ce mercredi 5 novembre 2025

05/11/2025

Le Conseil des ministres s’est tenu ce mercredi 05 novembre 2025, sous la présidence de Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République.



Au titre de la communication du Président de la République

Le Chef de l’État a ouvert la séance par un point sur les préparatifs des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026. Il a rappelé avoir présidé, le 31 octobre dernier, la cérémonie de présentation de la mascotte officielle « AYO », avant d’effectuer une visite d’inspection des chantiers le 2 novembre.



Le Président a invité le Gouvernement, le Comité d’Organisation et les acteurs publics et privés concernés à respecter les délais de livraison et à garantir la qualité, la sécurité et la durabilité des infrastructures.

Il a également insisté sur la valorisation du patrimoine culturel, artisanal et touristique du Sénégal, et sur la mobilisation nationale autour du succès de cet événement mondial.



Le Chef de l’État a ensuite abordé le renforcement de l’économie sociale et solidaire, rappelant qu’elle constitue un levier essentiel de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Il a instruit le Gouvernement d’accélérer la mise en œuvre des programmes coopératifs et de promouvoir la Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE).

Le Président a décrété l’année 2026 “année de l’emploi et de l’économie sociale et solidaire”.



Abordant la question de l’autosuffisance en riz, il a réaffirmé l’urgence de soutenir les riziculteurs, d’améliorer la transformation locale et la distribution du riz sénégalais. Il a appelé à une régulation des prix, une labellisation renforcée et une promotion patriotique de la consommation du riz local.



Enfin, il a informé le Conseil avoir présidé :



le 3 novembre, la 19e Assemblée générale de l’AUF et la 5e édition de la Francophonie scientifique ;

le 4 novembre, la 8e édition du Salon international des Mines du Sénégal (SIM Sénégal 2025) ;

et qu’il présidera, le 10 novembre, la Journée des Forces Armées, sur le thème : « Les Forces armées, partenaires des JOJ Dakar 2026 ».

Au titre de la communication du Premier Ministre

Le Premier Ministre a rappelé la démarche de rupture entreprise par le Gouvernement pour mieux répondre aux attentes des populations, soulignant notamment :



les avancées dans l’approvisionnement en eau potable , avec le lancement en 2026 des travaux des autoroutes de l’eau ;

les progrès dans l’éducation , à travers la digitalisation des examens (CFEE, BFEM), l’introduction de l’anglais dès le préscolaire, la création des Lynaqe et la résorption du déficit d’enseignants ;

les performances des Forces de Défense et de Sécurité, saluées pour les opérations menées entre juillet et octobre 2025 dans la lutte contre l’insécurité, l’orpaillage clandestin, la drogue, les encombrements et l’émigration irrégulière.

Il a félicité les ministres concernés pour les résultats obtenus et annoncé qu’il observera quelques jours de congé à partir du 6 novembre 2025.



Au titre des communications des ministres

Le Ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage a fait un point sur la campagne agricole 2025-2026 .

Le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement a présenté le bilan intermédiaire de la gestion des inondations .

La Secrétaire d’État auprès du Premier Ministre, chargée des Relations avec les Institutions, Porte-parole du Gouvernement, a rendu compte de l’ouverture de la session ordinaire unique 2025-2026 et de l’examen du projet de Loi de Finances 2026.

Marie Rose Khady Fatou Faye

Secrétaire d’État auprès du Premier Ministre

Chargée des Relations avec les Institutions

Porte-parole du Gouvernement



