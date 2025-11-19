Le communiqué du conseil des ministres de ce mercredi 19 novembre 2025

19/11/2025

Le Conseil des ministres s’est tenu le mercredi 19 novembre 2025, sous la présidence de Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République.



AU TITRE DE LA COMMUNICATION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE



Le Chef de l’État a fait une communication portant sur les points suivants :



RENFORCEMENT DU DIALOGUE SOCIAL DANS LES SECTEURS DE L’ÉDUCATION ET DE LA SANTÉ – SUIVI DU PACTE NATIONAL DE STABILITÉ SOCIALE



Le Président de la République a réaffirmé l’importance de la stabilité sociale dans les secteurs de l’éducation et de la formation, essentiels à la consolidation de l’excellence du système éducatif sénégalais. Il a demandé au Gouvernement, en concertation avec les acteurs de la communauté éducative—en particulier les organisations syndicales—de renforcer le dialogue social afin d’assurer la continuité des enseignements et apprentissages, le respect du calendrier scolaire et l’exécution des engagements convenus.



Il a instruit les ministres chargés de la Fonction publique et du Travail, de l’Éducation nationale, ainsi que des Finances et du Budget, de dresser la situation globale et l’évaluation de l’impact des accords conclus avec les syndicats d’enseignants. Chaque ministre devra, en outre, assurer un suivi régulier du dialogue social au sein de son département.



La même directive s’applique au secteur prioritaire de la Santé.



Enfin, le Chef de l’État a demandé au ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du Service public de présenter, chaque mois en Conseil des ministres, un point d’étape sur l’exécution des engagements liés au Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable.



PRIORITÉ « EMPLOI DES JEUNES » DANS L’AGENDA NATIONAL DE TRANSFORMATION – SÉNÉGAL 2050



Rappelant que l’emploi des jeunes demeure une priorité majeure, le Président de la République a demandé au Premier ministre de prendre toutes les dispositions nécessaires pour accélérer la finalisation de la nouvelle Politique nationale de l’Emploi, attendue avant la fin décembre 2025.



Dans ce cadre, il a demandé d’engager la transformation des dispositifs de formation professionnelle et technique, en accélérant :



la montée en puissance de la formation duale ;

le renforcement des interventions du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique ;

la construction de centres de formation professionnelle et technique dans tous les départements du pays.

Il a également instruit de fédérer l’ensemble des ressources et programmes dédiés à la promotion de l’emploi des jeunes, en vue de la mise en œuvre d’un Programme national de Promotion de l’Emploi des Jeunes.

Il a insisté sur la création du Conseil consultatif des Jeunes du Sénégal et la régularité des réunions du Conseil national pour l’Insertion et l’Emploi des Jeunes.



Le Président a rappelé que l’année 2026 sera consacrée à la promotion de l’emploi et au développement de l’économie sociale et solidaire.



COMMÉMORATION DU 81ᵉ ANNIVERSAIRE DU MASSACRE DE THIAROYE ET JOURNÉE DES TIRAILLEURS SÉNÉGALAIS



Le Chef de l’État a souligné l’importance de la commémoration du Massacre de Thiaroye et de la Journée des Tirailleurs sénégalais. Il a demandé au Gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour :



assurer le bon déroulement des cérémonies de commémoration ;

finaliser la mise en place fonctionnelle du Musée dédié aux évènements de Thiaroye ;

poursuivre les travaux de recherche scientifique visant à établir la vérité historique sur ces évènements douloureux inscrits dans notre mémoire collective.

MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME « INDÉPENDANCE » DANS LES CHEFS-LIEUX DE RÉGION



Dans une dynamique d’équité territoriale et en prévision des futurs Pôles territoires, le Président envisage de célébrer, dès 2026, la fête nationale dans les chefs-lieux de région, hors Dakar, en présence des populations et des autorités administratives et militaires.



Il a instruit le Premier ministre de mettre en œuvre un Programme national de modernisation des infrastructures et équipements des chefs-lieux de région, intitulé « Programme Indépendance », destiné à renforcer l’attractivité des territoires et soutenir la relance économique.



RELANCE DU TOURISME ET VALORISATION DES POTENTIALITÉS CULTURELLES



Le Président de la République a rappelé que le tourisme constitue un secteur clé de croissance, de création d’emplois et de développement durable des territoires. Il a demandé :



d’intensifier la promotion de la Destination Sénégal ;

d’accélérer la modernisation des zones touristiques ;

de valoriser les patrimoines culturels et naturels ;

de soutenir la réalisation d’infrastructures hôtelières de classe mondiale.

Il a également souligné l’importance :



du développement de nouvelles zones touristiques ;

de l’amélioration de la qualité des prestations touristiques ;

de la sécurisation des sites et zones touristiques ;

de l’inventaire et de la valorisation du patrimoine national classé, notamment à l’île de Gorée ;

de la cohérence entre politiques culturelle et touristique.

Il a demandé la mobilisation du Gouvernement pour assurer la réussite de la première édition de l’ECOFEST, prévue du 30 novembre au 5 décembre 2025 à Dakar.



AGENDA DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE



Le Chef de l’État a informé le Conseil qu’il prendra part, du 23 au 26 novembre 2025, à Luanda (Angola), au Sommet Union européenne – Union africaine.



AU TITRE DE LA COMMUNICATION DU PREMIER MINISTRE



Le Premier ministre a présenté une communication consacrée aux orientations du Gouvernement en matière de politique mémorielle. Il a rappelé les directives déjà engagées et mis l’accent sur :



la construction de la Maison des Archives et de la Bibliothèque nationale ;

l’édification d’un Mémorial dédié aux Tirailleurs sénégalais à Thiaroye ;

la création d’un Centre de documentation et de recherche sur les Tirailleurs ;

l’enseignement du Massacre de Thiaroye dans les écoles ;

la tenue annuelle d’une Journée du Tirailleur ;

la création du Conseil national de la Mémoire et de la Gestion du Patrimoine historique (CNMGPH).

Il a également évoqué des projets de musées historiques dédiés aux royautés traditionnelles (Dekheulé, Pathé Badiane, Yang Yang, Ndorna, Nder).



Abordant la réforme de l’administration, il a demandé la mise en place d’un Programme gouvernemental de formation continue et d’excellence administrative.



Concernant le rayonnement international du Sénégal, il a annoncé une réflexion sur la création d’une plateforme de marque « Sénégal » ou « Teranga Sénégal », ainsi que sur une stratégie de diplomatie culturelle et sportive renforcée. Les JOJ Dakar 2026 devront servir de levier majeur de visibilité et d’unité nationale.



En matière de sécurité routière, il a demandé la finalisation, avant fin 2025, d’un plan d’action opérationnel issu des états généraux des transports publics.



Enfin, il a évoqué l’avancement du projet de ligne ferroviaire Dakar–Tambacounda, dont la phase préparatoire doit être finalisée en 2026, avec maintien temporaire de la voie métrique réhabilitée pour assurer la continuité du service.



AU TITRE DES COMMUNICATIONS DES MINISTRES



Le Conseil a entendu les communications :



du ministre de l’Urbanisme sur le déploiement des Pôles-Territoires ;

du ministre de l’Industrie et du Commerce sur l’approvisionnement du marché, la commercialisation du riz local et la campagne arachidière ;

de la ministre de la Jeunesse et des Sports sur le Programme des Sports des JOJ Dakar 2026.

AU TITRE DES TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES



Le Conseil a examiné et adopté les projets de décrets relatifs :



à l’étiquetage énergétique des lampes et appareils électroménagers ;

au contrôle de qualité des équipements photovoltaïques ;

aux normes et spécifications techniques du gaz naturel ;

aux statuts particuliers des cadres de l’Enseignement, de la Santé publique et des agents non fonctionnaires de l’État.

Marie Rose Khady Fatou Faye

Secrétaire d’État auprès du Premier ministre, Chargée des Relations avec les Institutions, Porte-parole du Gouvernement



