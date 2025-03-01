Le communiqué du conseil des ministres de ce mercredi 17 septembre 2025

Le Chef de l’Etat, Son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE a présidé, ce mercredi

17 septembre 2025, la réunion hebdomadaire du Conseil des Ministres, au Palais de la République.

Place renforcée de la culture, de l’artisanat et du tourisme dans l’Agenda national de

Transformation





A l’entame de sa communication, le Président de la République a abordé la question de la place

renforcée de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme dans l’Agenda national de Transformation. Il

a rappelé au Gouvernement l’importance de la culture et de l’artisanat dans la relance de la

destination touristique Sénégal, ainsi que la promotion de l’entreprenariat et de l’emploi. Il a souligné

que la sauvegarde de nos traditions ancestrales, la valorisation optimale de notre potentiel

culturel et du savoir-faire très diversifié de nos artisans, artistes et hommes de culture, demeurent

des bases fondamentales de réussite du Projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère. A ce

titre, il a demandé à Monsieur le Premier Ministre Ousmane Sonko de mobiliser toutes les forces

vives de la Nation, afin de renforcer le rôle et la place de la culture dans toutes ses expressions dans

l’Agenda national de Transformation.





Le Chef de l’Etat a indiqué au Ministre chargé de la Culture en relation avec le Secrétaire d’Etat

rattaché, l’importance d’asseoir la préservation de notre patrimoine historique, une décentralisation

soutenue de la politique culturelle, le déploiement d’une politique innovante de diversification et de

labellisation des industries culturelles et créatives, des productions artisanales et de l’offre

touristique. Cette volonté politique et économique renforcée autour de la Culture, de l’Artisanat et

du Tourisme, doit être matérialisée à travers l’édification d’infrastructures culturelles modernes sur

l’étendue du territoire national.





Il a plaidé pour le développement des Arts et Lettres et la protection des droits des artistes, la

mobilisation de financements adéquats pour accompagner les acteurs dans la réalisation d’un

agenda culturel national et international maitrisé, appuyé par une stratégie de communication et de

promotion touristique consensuelle et adaptée.

Le Président de la République a souligné que la nouvelle feuille de route de ce département

ministériel doit intégrer un volet majeur « formation, renforcement des capacités et

professionnalisation des acteurs », mais aussi la dotation du secteur de la Culture de ressources

humaines de qualité, notamment de conseillers et animateurs culturels, afin de mieux conduire,

sous l’égide du Gouvernement, la politique culturelle de la Nation. Par ailleurs, il a demandé au

Ministre chargé de l’Artisanat de travailler à la rationalisation des structures, interventions et

ressources dédiées au secteur en impulsant, à terme, la mise en place d’un fonds national de

promotion de l’artisanat.





Il a insisté sur l’impératif d’une maitrise stratégique des aménagements

et de l’implantation des établissements hôteliers et touristiques à travers une planification concertée

avec les opérateurs-promoteurs, en vue d’accroître de façon notable les capacités

d’hébergement du pays. Dès lors, il convient de consolider un modèle économique compétitif de la

destination Sénégal, au regard des avantages comparatifs du pays à vulgariser sur les marchés

émetteurs. Il a invité le Ministre chargé du Tourisme à revitaliser les sites et zones

touristiques (Petite Côte, Cap Skirring, Iles du Saloum, Gorée, etc.), à restructurer et à relancer le1

crédit hôtelier, mais également le Conseil national du Tourisme ainsi que les activités de la SAPCO,

entité qui doit définir une nouvelle convention-cadre de partenariat avec l’Etat.





Enfin, le Chef de l’Etat a demandé au Ministre chargé de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme

de préparer avec l’ensemble des acteurs impliqués, la tenue des Etats généraux du secteur. Dans

cet exercice de co-construction et de mise en convergence des stratégies et des interventions, il

s’agit, d’une part, de conforter un aménagement attractif du Sénégal qui valorise

significativement le savoir-faire de nos artisans et notre potentiel culturel et touristique

exceptionnel et, d’autre part, de renforcer la création d’emplois et le développement intégré des

filières, en cohérence avec la Vision Sénégal 2050.

Nouvelle politique de construction et de réalisation d’infrastructures publiques





Le Président de la République est revenu sur la nouvelle politique de construction et de réalisation

d’infrastructures publiques qui doit rester une priorité gouvernementale. La création d’un Ministère

dédié aux infrastructures devra soutenir, sous la coordination du Premier Ministre, une dynamique

interministérielle d’exécution de travaux d’infrastructures sectorielles, à fort impact sur la

croissance, l’emploi et le bien-être des populations. Il a demandé au Premier Ministre d’accentuer

le rythme d’exécution de l’ensemble des travaux, chantiers et projets financés et validés, dont la

réception définitive, dans les délais, demeure un impératif. Il a rappelé au Gouvernement l’urgence

de trouver les voies et moyens concertés avec les acteurs reconnus, afin de bâtir un secteur

des bâtiments et travaux publics souverain, conforme aux nouvelles exigences de

professionnalisation, de patriotisme économique et de transparence portées par les programmes,

projets et réformes prioritaires du Gouvernement.

Commémoration du naufrage du bateau « le Joola »

Le 26 septembre 2025, le Sénégal va commémorer, dans la communion, le 23 ème anniversaire du

naufrage du bateau le « Joola ».



Le Chef de l’Etat a demandé au Gouvernement de prendre toutes

les dispositions avec les associations des familles des victimes, pour un bon déroulement des

commémorations sur les sites concernés. Il a rappelé l’urgence de consolider la dynamique de paix

par l’accélération de la mise en œuvre optimale du « Plan Diomaye pour la Casamance ». Il a

rappelé que le soutien aux familles de retour dans les villages, le renforcement du

désenclavement routier, aérien, maritime, fluvial et la relance des activités économiques et

sociales des régions administratives polarisées, notamment la valorisation des productions fruitières

et agricoles locales, constituent des composantes prioritaires.





Place des Sénégalais de l’extérieur dans le développement national

Le Chef de l’Etat a abordé la question de l’implication des Sénégalais de l’extérieur dans le

développement national. Il leur a réitéré ses chaleureuses félicitations, ses encouragements et son

soutien. Leurs contributions multisectorielles et multiformes ont un impact notable dans le

développement économique national et la stabilité sociale. A ce titre, il a félicité le Premier Ministre,

pour le succès de la rencontre de Milan, en Italie, avec nos compatriotes, portant notamment sur la

prise en charge de leurs doléances et la vulgarisation de l’Agenda national de Transformation et du

Plan de Redressement économique et social (PRES). Dans la même dynamique, il a demandé au

Ministre et au Secrétaire d’Etat, chargés des Sénégalais de l’Extérieur, de finaliser, sous l’égide du

Premier Ministre, un Programme spécial d’accompagnement et de promotion des Sénégalais de

l’extérieur, qui sera lancée, le 17 décembre 2025, à l’occasion de la tenue de la première édition de

la Journée nationale de la Diaspora. Il a invité le Gouvernement à veiller à la bonne organisation de

cette importante rencontre qui appelle l’implication de toutes les parties prenantes.





Au titre de son agenda diplomatique, le Président de la République a informé le Conseil qu’il se

rendra à New York, du 21 au 26 septembre 2025, pour participer à l’Assemblée générale des Nations

unies.





AU TITRE DE LA COMMUNICATION DU PREMIER MINISTRE :

Orientations et directives pour le nouveau gouvernement

Dans sa communication, le Premier Ministre a remercié le Chef de l’Etat, d’avoir bien voulu donner

suite à sa proposition en procédant à un réaménagement gouvernemental, le 6 septembre 2025. Il

a apprécié à sa juste valeur cette marque de confiance et s’engage à redoubler d’efforts dans la

conduite de l’équipe gouvernementale pour des résultats encore plus satisfaisants. Aux ministres

sortants, il a adressé ses vives félicitations et remerciements pour le travail accompli pendant 17

mois. Quant aux ministres entrants, il leur a souhaité la bienvenue et les encourage à ne ménager

aucun effort pour participer de façon optimale à relever les défis qui s’imposent dans le contexte

actuel.

Le Premier Ministre est revenu sur le Gouvernement mis en place en avril 2024 qui a dû faire face

à une situation inédite au lendemain d’un changement politique profond. A cet effet, il a rappelé la

dette cachée dont la découverte et la divulgation n’ont pas manqué d’engendrer des conséquences

fâcheuses sur notre équilibre macroéconomique, notre capacité de mobilisation des ressources

financières et par conséquent nos marges budgétaires.

Le Premier Ministre a relevé que dans ces conditions, il n’a pas été aisé de pourvoir aux devoirs

régaliens pour assurer la continuité du fonctionnement de l’État, garantir la sécurité, baisser les prix

des denrées de première nécessité, fournir les prestations en matière de santé publique et

d’éducation. De l’organisation des campagnes agricoles à la mise en œuvre de mesures correctives

pour prévenir et lutter contre les inondations, en passant par l’examen minutieux de la situation des

A la suite des orientations du Président de la République, le Premier Ministre a insisté sur des points

essentiels à la bonne exécution du travail gouvernemental, tenant entreprises publiques en difficulté, rien n’a été laissé au hasard.

en compte le chemin déjà

parcouru et les engagements pris vis-à-vis du peuple sénégalais et à donner des directives pour

l’action gouvernementale. Celle-ci poursuit des objectifs de politique nationale de premier rang, pour

répondre aux besoins de bien-être économique et social de nos concitoyens. Il en résulte des

exigences fortes telles que la cohésion dans l’application de la politique gouvernementale, la réserve

et la discrétion professionnelles, la célérité, la proactivité, le pragmatisme, la collégialité, ainsi que

la proximité avec les populations par l’écoute active, le dialogue et la concertation.

Transparence dans la gestion des affaires publiques

Le Premier Ministre a indiqué que la boussole des interventions de chaque Ministre doit porter les

marqueurs suivants : la transparence absolue, qui exige de chacun un comportement irréprochable

face aux tentations de sa fonction, la mise en œuvre de l’Agenda national de Transformation (ANT)

et du Plan de Redressement économique et social (PRES), le renforcement des poumons

économiques du Sénégal, l’amélioration du capital humain à travers l’éducation et la santé. Il n’a

pas manqué d’insister sur l’urgence attachée à la finalisation du plan de rationalisation des structures

publiques afin de limiter le gaspillage de ressources et de ne laisser que les entités faisant preuve

d’utilité publique et d’efficacité dans les actions. Devant l’ampleur de la tâche et l’immensité des

besoins dans un contexte de rareté des ressources, une stricte discipline dans leur utilisation est

une exigence.

Le Premier Ministre a souligné l’impératif d’une extrême rigueur dans la gestion des départements

ministériels, qu’il s’agisse des crédits, des divers avantages de fonction, des personnels, de

l’utilisation des moyens mis à leur disposition, qui ne peut faire l’objet d’une quelconque dérogation.





Dans cet ordre d’idées, il sera demandé aux Corps de contrôle de s’assurer du respect de ces

exigences de rigueur, par des contrôles réguliers. Il a exhorté chaque membre du Gouvernement

à se hisser à la hauteur des exigences de sa charge, à observer et à faire observer l’humilité et

l’exemplarité dans l’accomplissement des missions, en posant des actes allant toujours dans le sens

du renforcement de la confiance entre les populations et l’Etat. Il a invité chaque membre du

Gouvernement, en rapport avec les services concernés, notamment le Secrétaire d’État, chargé des

Relations avec les Institutions, Porte-parole du Gouvernement à une prise en charge adéquate de

la communication dans le cadre de ses attributions, afin que les citoyens soient informés de façon

transparente des actions entreprises par le Gouvernement, de mieux communiquer et d’expliquer

le sens de l’action gouvernementale.

Mise en œuvre de l’Agenda national de Transformation

Le Premier Ministre est revenu sur la mise en œuvre de l’Agenda national de Transformation (ANT)

à travers le Plan de Redressement économique et social (PRES). Le référentiel adopté en octobre

2024 est entré dans une phase de mise en œuvre effective qui doit être consolidée par une

plateforme de gouvernance adéquate. D’ores et déjà, toutes les structures dédiées au pilotage

stratégique ou opérationnel sont à pied d’œuvre pour délivrer les résultats attendus. Il a rappelé

que la réussite du projet de transformation nationale repose sur la discipline collective, la cohérence

des actions et la redevabilité individuelle de chaque membre du Gouvernement.



Quant au Plan de

Redressement économique et social 2025-2028, « JUBBANTI KOOM », il constitue le premier jalon

d’accélération de la mise en œuvre de l’Agenda national de Transformation. Le comité de mise en

œuvre dudit plan, institué par arrêté de la primature no 028426 du 07 août 2025, a démarré ses

travaux, au sein des quatre (04) pôles dotés chacun d’un président et d’un rapporteur. Il a demandé

à tous les membres du Gouvernement de soutenir les actions dudit Comité, en répondant avec

diligence à ses sollicitations et en participant activement à ses travaux, dans la mesure des besoins

exprimés. Cependant, des manquements et insuffisances sont à relever. Il attend du Gouvernement

une dynamique nouvelle, fondée sur une exécution plus efficace des directives et des instructions,

un engagement renforcé dans l’appropriation et le portage des projets, une rigueur accrue dans la

préparation et la structuration des initiatives, ainsi qu’une réactivité et une organisation exemplaires

pour transformer nos ambitions en résultats tangibles.

Renforcement des poumons économiques du Sénégal

Le Premier Ministre a abordé la problématique du renforcement des poumons économiques du

Sénégal.



A ce titre, il a demandé à tous les membres du Gouvernement d’accorder une grande

importance aux rencontres comme le Forum Invest in Sénégal (FII Sénégal), prévu dans notre pays

les 7 et 8 octobre 2025, et à toutes les rencontres identiques ou similaires aussi bien au Sénégal

qu’à l’étranger pour mieux exposer la « Vitrine Sénégal ». Il a insisté sur les réformes nécessaires

à l’instauration d’un cadre favorable à la prospérité des entreprises. Il a ainsi invité tous les Ministres

à améliorer les relations avec les entreprises, à rendre l’Administration plus crédible et plus proche

des préoccupations du secteur privé. Dans ce cadre, les projets de modernisation à travers la

digitalisation constituent une priorité. La mise en place d’une Administration publique moderne et

performante est devenue un indicateur clé.



Cet écosystème amélioré contribuera à la réalisation de

projets structurants dont l’impact sur l’économie est essentiel. Il s’agit, tout d’abord, des réalisations

portuaires et maritimes (Ndayane, Bargny Sendou, nouveau port de Dakar, port de Ndakhonga,

Nikine, ports secondaires comme Kaolack, Ziguinchor et Saint-Louis) qui doivent désormais faire

l’objet d’un suivi régulier, avec comme objectif d’en faire des poumons durables pour l’économie

sénégalaise.



Le Premier Ministre a, par ailleurs signalé que les infrastructures aéroportuaires doivent également

recevoir les investissements nécessaires pour leur mise à niveau et leur agrandissement. De même,

les diligences retenues pour le redressement de l’Aéroport international Blaise Diagne et Air Sénégal

doivent être mises en œuvre.



Enfin, dans les programmes et projets en cours, la dimension

environnementale doit être prise en compte. Il s’agit de mettre l’accent sur la défense des

écosystèmes fragiles et sensibles comme le littoral et les cours d’eau intérieurs, de lutter contre la

déforestation et de promouvoir la conservation et la restauration des sols. Le Premier Ministre a

demandé à tous les ministres concernés de suivre cette feuille de route et de se fixer l’objectif de

réaliser les options retenues en rendant compte régulièrement de l’état d’avancement et des

difficultés rencontrées.





Le Premier Ministre a plaidé pour une forte implication du secteur privé et la création massive

d’emplois qui doivent être rigoureusement suivies par les Ministres concernés. Pour booster

définitivement l’économie, la stratégie des filières doit être mise en œuvre sans tarder. Des secteurs

offrant de réelles potentialités et recelant de précieux acquis historiques doivent être lancés

immédiatement. Il s’agit, sans être exhaustif, des filières phosphates, cuirs et peaux, coton,

médicaments et numérique. Les secteurs déjà bien ancrés dans le tissu économique et social et qui

traversent des difficultés doivent être redressés impérativement. Il en est ainsi du secteur des

oléagineux avec la SONACOS.





La transformation digitale à travers le « New Deal technologique » est un pilier essentiel pour

relancer le secteur tertiaire. Le renouveau de la société nationale La Poste devra y contribuer

décisivement. L’industrie chimique et les agropoles doivent constituer des piliers importants pour la

création d’emplois et l’équité territoriale. Les ressources minières et le gaz doivent faire l’objet d’une

exploitation optimale pour garantir l’essor industriel.

Le développement du capital humain à travers la santé et l’éducation constitue une finalité

essentielle des politiques publiques.



De ce point de vue, une priorité doit être accordée à la

refondation de notre système éducatif, de la gouvernance des universités et du système de santé.

Les points critiques dans ces deux secteurs clés sont la réalisation des infrastructures et

équipements. Il convient à ce titre de terminer tous les chantiers en milieu scolaire et universitaire

et les infrastructures sanitaires.

Au chapitre de la coopération économique internationale, le Premier Ministre a informé le Conseil

qu’il est mis en place un dispositif souple et performant pour valoriser les retombées des visites du

Président de la République, du Premier Ministre et de chacun des Ministres à l’étranger, et pour

matérialiser l’intérêt suscité par notre pays auprès des partenaires.

Enfin, le Premier Ministre a abordé l’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026,

comme une préoccupation particulière de son Excellence, le Président de la République. Il a informé

qu’il tiendra désormais une séance de travail bimensuelle avec l’ensemble des acteurs, pour

apprécier l’état d’avancement des travaux.





AU TITRES DES COMMUNICATIONS :

- Le Ministre chargé du protocole a fait une communication sur le protocole d’Etat ;

- Le directeur général de l’Agence pour la Promotion des Investissements et des Grands

Travaux (APIX) a fait une communication sur le Forum Invest in Sénégal (FII Sénégal)



AU TITRE DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES,



Le Conseil a examiné et adopté :

- Le Projet de décret portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement

des Lycées Nation-Armée pour la Qualité et l’Équité (LYNAQE).



