Le communiqué du conseil des ministres de ce 28 décembre 2022

28/12/2022 22:53

Le Président de la République, Son Excellence Macky SALL a présidé le Conseil des Ministres, ce mercredi 28 décembre 2022, à la Gouvernance de Tambacounda. A l’entame de sa communication, le Chef de l’Etat a remercié les populations de la région de Tambacounda, les élus et les autorités administratives pour leur mobilisation exceptionnelle et leur accueil chaleureux à l’occasion de sa tournée économique dans la région. Cette visite est marquée par des inaugurations d’infrastructures publiques (routes, voiries, éclairage public, centrale électrique, caserne militaire...), la tenue de ce Conseil des ministres délocalisé, suite au Conseil Présidentiel territorialisé, en présence des membres du Gouvernement et des forces vives de la région.