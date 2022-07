Le communiqué du conseil des ministres de ce 27 juillet 2022

27/07/2022 22:07

Le Président de la République, Son Excellence Macky SALL, a présidé le Conseil des Ministres, au Palais de la République, ce mercredi 27 juillet 2022. Le Chef de l’Etat a, à l’entame de sa communication, salué l’accord entre la Russie et l’Ukraine, signé le 22 juillet 2022 à Istanbul ; accord relatif à la libération des corridors pour l’exportation des céréales et des fertilisants, conformément à la demande de l’Union africaine, qu’il a porté lors de sa rencontre, le 3 juin à Sotchi, avec le Président Vladimir Poutine.