Le communiqué du conseil des ministres de ce 22 décembre 2022

23/12/2022 07:06

Le Conseil des ministres s’est tenu le jeudi 22 décembre 2022 au Palais de la République, sous la présidence du Chef de l’Etat, son Excellence, Monsieur Macky SALL. A l’entame de sa communication, le Président de la République a adressé ses chaleureuses félicitations au Gouvernement, en particulier le Premier Ministre, pour l’exhaustivité et la qualité de sa déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale, qui s’est déroulée le 12 décembre 2022.

Le Chef de l’Etat a exhorté le Gouvernement à rester une équipe de combat, d’écoute, de proximité, de veille et d’action au service du bien-être des populations, dans l’esprit permanent du « Fast Track ».