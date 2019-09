Le communiqué du Conseil des ministres de ce 18 septembre

Le Président de la République a réuni le Conseil des Ministres, le mercredi 18 septembre 2019, à 10 heures, au Palais de République.Le Chef de l’Etat, à l’entame de sa communication, a présenté ses condoléances aux familles des victimes du chavirement d’une pirogue à Joal. Il a également présenté ses condoléances aux familles des victimes de l’accid ent de la pirogue reliant la baie de Soumbédioune à l’Ilot Sarpan ainsi qu’à celles des victimes de la foudre.Le Président de la République a, sur ce sujet, invité nos compatriotes à une plus grande prudence et au respect des normes de sécurité en vigueur ; surtout en cette période d’intempéries.Le Chef de l’Etat a, dans ce cadre, rappelé son attachement particulier, à l’amélioration de notre système national d’alerte précoce, de sécurité civile et de lutte contre les catastrophes et accidents de toute nature et a demandé au Ministre de l’Intérieur, de procéder, sans délai, à un audit national de tous les établissements recevant du public.Le Président de la République, évoquant la question des inondations, a marqué toute sa solidarité et tout le soutien de l’Etat aux populations des localités touchées.Le Chef de l’Etat a, à ce sujet, instruit le Ministre de l’Intérieur de déclencher le Plan d’Organisation des Secours (ORSEC), au niveau des régions concernées, dans une démarche interministérielle renforcée et soutenue par le recensement et la mobilisation de moyens et des ressources financières adéquates.Le Chef de l’Etat, abordant la question de la mobilité, a demandé au Ministre des Infrastructures d’accorder une haute priorité à la finalisation des infrastructures d’accompagnement du TER, avant la fin de l’année 2019, et au lancement du projet BRT, en vue de faciliter les conditions de circulation et d’assurer les déplacements des personnes et des biens.Le Président de la République, relativement à la campagne agricole, a insisté sur l’urgence de veiller à la protection des végétaux et à la lutte contre les oiseaux granivores.Le Chef de l’Etat a, par la même occasion, rappelé au Ministre de l'Agriculture et au Ministre des Finances, d'engager, avec l'ensemble des partenaires financiers concernés, les diligences indiquées en vue d'assurer le financement adéquat de la prochaine campagne de commercialisation agricole.Le Président de la République a, à cet effet, invité le Gouvernement à entamer, avec les acteurs, le processus de fixation des prix au producteur pour l'arachide et à intensifier la modernisation et la restructuration industrielle de la SONACOS.Le Chef de l’Etat, concernant la promotion de l’entreprenariat agricole, a engagé le Gouvernement d’accélérer l’exécution du projet d’Appui aux jeunes, dénommé « Agri Jeunes Tekki Ndaw Gni », projet innovant, tendant à promouvoir l’inclusion socio-professionnelle de 150.000 jeunes dans les différentes filières agricoles.Le Président de la République, sur le registre de la prise en charge correcte des malades de cancer, a félicité le Gouvernement pour la signature récente, avec la République de Corée, de l’arrangement de financement relatif à la construction du Centre national d’Oncologie de Diamniadio. Le Chef de l’Etat a, également, insisté sur sa décision de rendre gratuit, à compter du 1er octobre 2019, le traitement par chimiothérapie des cancers féminins. Il s’agit là d’une mesure de haute portée sociale et sanitaire en faveur de la femme sénégalaise.Le Président de la République a profité de cette séance du conseil, pour rappeler l’anniversaire du naufrage de bateau le « JOOLA », en instruisant le Gouvernement de veiller, en relation avec les associations des familles des victimes, à la bonne préparation des commémorations du 26 septembre 2019.Le Chef de l’Etat a clos sa communication par son agenda diplomatique et le suivi des partenariats.Le Ministre d’Etat, Secrétaire général de la Présidence de la République a, à la faveur de ce conseil fait le point d’exécution sur les directives présidentielles issues des conseils des ministres précédents.Le Ministre des Finances et du Budget a fait le point sur l’exécution budgétaire de l’année en cours.Le Ministre de l’Agriculture et l’Equipement rural a fait une communication sur la campagne agricole et la pluviométrie.Le Ministre en charge du suivi du Plan Sénégal émergent (PSE) a partagé avec les membres du conseil sur l’état de mise en œuvre des projets et programmes du PSE.Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a examiné et adopté le projet de loi autorisant la création de la Société nationale « Agence de presse sénégalaise » (SN APS).Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris les décisions suivantes :Monsieur Diène Farba SARR, Economiste, est nommé Délégué Général à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac rose (DGPU) en remplacement de Monsieur Seydou SY SALL ;Monsieur Serigne Mbaye DIA, Economiste, est nommé Président du Conseil d’Administration de la Société Nationale d’Electricité du Sénégal (SENELEC) en remplacement de Monsieur Abdourahmane TOURE ;Monsieur Thierno LO, ancien ministre, est nommé Président du Conseil d’Administration de laSociété Nationale de Gestion du Patrimoine du Train Express Régional (SEN TER) :Maitre Bassirou NGOM, Avocat, est nommé Directeur Général de la Société Nationale de Recouvrement (SNR), en remplacement de Maître Boubacar Diallo ;Monsieur Mathiaco BESSANE, Ingénieur de l’aviation civile, est nommé Secrétaire Général du Ministère du Tourisme et des Transports Aériens en remplacement de Monsieur Babacar BA appelé à d’autres fonctions ;Monsieur Samba Alassane THIAM, Conseiller en planification, est nommé Secrétaire général de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) ;Monsieur Amadou NIANG, Inspecteur principal des Impôts et des Domaines de classe exceptionnelle, matricule de solde n°508 515/D, précédemment en service à la Direction générale des Impôts et des Domaines, est nommé Coordonnateur de l’Inspection générale des Finances au Ministère des Finances et du Budget en remplacement de Monsieur Babou NGOM, appelé à d’autres fonctions ;Monsieur Abdoul Aziz GUEYE, Inspecteur principal des Impôts et des Domaines de classe exceptionnelle, matricule de solde n°510 588/A, précédemment Directeur du Renseignement et des Stratégies du Contrôle fiscal à la Direction générale des Impôts et des Domaines est nommé Coordonnateur de la Direction générale des Impôts et des Domaines en remplacement de Monsieur Dame FALL appelé à faire valoir ses droits à une pension de retraite ; Monsieur Amadou NGOM, Administrateur Civil principal, matricule 611 460 /H, précédemment Directeur des Services Législatifs est nommé Directeur de l’Activité normative au Secrétariat général du Gouvernement ;Monsieur Souleymane SOUMARE, Docteur d’Etat en Pharmacie est nommé Directeur de l’Office National de Formation Professionnelle (ONFP), en remplacement de Monsieur Sanoussi DIAKITE, Admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;Monsieur Bernard Casimir Demba CISSE, Administrateur Civil principal, matricule de solde n°601 798/A est nommé Inspecteur des Finances au Ministère des Finances et du Budget ;Monsieur Yatma GUEYE, Inspecteur Principal des Impôts et des Domaines de classe exceptionnelle, matricule de solde n°508 513/F est nommé Inspecteur des Finances au Ministère des Finances et du Budget ;Monsieur Mamoudou NIANG, Administrateur Civil principal, matricule de solde n°506 705/A, précédemment Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement du Ministère des Finances et du Budget est nommé Inspecteur des Finances au Ministère des Finances et du Budget ;Monsieur Ibrahima GUEYE, Inspecteur principal des Impôts et des Domaines, matricule de solde n° 516.905/D est nommé Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement du Ministère des Finances et du Budget en remplacement de Monsieur Mamoudou NIANG, appelé à d’autres fonctions ;Monsieur Cheikh Mouhamed Hady DIEYE, Inspecteur des Impôts et des Domaines, matricule de solde n°515 385/I, est nommé Directeur du Renseignement et des Stratégies de Contrôle fiscal à la Direction générale des Impôts et des Domaines en remplacement de Monsieur Abdoul Aziz GUEYE, appelé à d’autres fonctions ;Monsieur Moussa TOURE, Inspecteur du Trésor, matricule de solde 606 901/B précédemment Trésorier Payeur régional de Kaolack est nommé Directeur de la Monnaie et du Crédit à la Direction générale du Secteur Financier et de la Compétitivité, poste vacant ;Monsieur Pape Souaïbou Mansata COULIBALY, Administrateur Civil, matricule de solde n°624 579/A, est nommé Directeur de l’Administration et du Personnel à la Direction générale du Secteur Financier et de la Compétitivité du Ministère des Finances et du Budget ;Monsieur Ousmane DIA, Economiste Planificateur, matricule de solde n° 618 845/D, est nommé Directeur des Etablissements publics de Santé à la Direction générale des Etablissements de Santé au Ministère de la Santé et de l’Action sociale, en remplacement du Docteur Mor DIAW appelé à d’autres fonctions ;Monsieur Babacar MANE, Administrateur hospitalier, matricule de solde n° 513 957/D, précédemment Directeur du Centre hospitalier régional Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès, est nommé Directeur du Centre hospitalier régional de Fatick, en remplacement du Docteur Alioune FAYE, appelé à d’autres fonctions ;Docteur Alioune FAYE, Chirurgien-dentiste, titulaire d’un Diplôme d’Etudes supérieures spécialisées en gestion hospitalière, matricule de solde n° 600 828/H, précédemment Directeur du Centre hospitalier régional de Fatick, est nommé Directeur du Centre hospitalier régional Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès, en remplacement de Monsieur Babacar MANE appelé à d’autres fonctions ;Monsieur Gora NIANG, Professeur d’Enseignement Secondaire, est nommé Directeur du Centre d’Education et de Formation Environnementales (CEFE) au Ministère de l’Environnement du Développement durable, en remplacement de Monsieur Henri LO, appelé à d’autres fonctions.Pour le Ministre Porte-Parole du Gouvernement Signé Le Ministre, Secrétaire général du Gouvernement Maxime Jean Simon NDIAYE