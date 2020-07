Le ciel de l’UE toujours fermé au Sénégal

Le ciel de l’Union européenne demeure toujours fermé au Sénégal après le premier réexamen de la recommandation concernant la levée progressive des restrictions temporaires des déplacements non essentiels vers l’Union.



Dans la foulée, le ministre du Tourisme et des Transports aériens Alioune Sarr a indiqué que ‘’le principe de la réciprocité sera applicable à tous les États ayant pris des mesures à l’encontre du Sénégal’’.



Le Conseil de l’UE a mis à jour ce jeudi la liste des pays à l’égard desquels les restrictions de déplacement devraient être levées.



Il s’agit de l’Algérie, de l’Australie, du Canada, de la Géorgie, du Japon, du Maroc, de la Nouvelle-Zélande, du Rwanda, de la Corée du Sud, de la Thaïlande, de la Tunisie, de l’Uruguay, selon un document consulté par l’APS.



Il y a aussi la Chine, ‘’sous réserve de confirmation de la réciprocité’’.



Selon le Conseil de l’UE, ‘’les critères permettant de déterminer les pays tiers à l’égard desquels la restriction actuelle des déplacements devrait être levée portent notamment sur la situation épidémiologique et les mesures de confinement, y compris la distanciation physique, ainsi que sur des considérations économiques et sociales. Ils sont appliqués de manière cumulative’’.



Concernant la situation épidémiologique, les pays tiers figurant sur la liste devraient remplir en particulier un certain nombre de critères.



Le document fait état d’un nombre de nouveaux cas de Covid-19 pour 100 000 habitants au cours des 14 jours précédents proche ou en-dessous de la moyenne de l’UE (constatée au 15 juin 2020).



A cela s’ajoute une tendance stable ou en baisse concernant les nouveaux cas au cours de cette période par rapport aux 14 jours précédents.



L’UE prend aussi en compte ‘’la réaction globale face à la pandémie de Covid-19, compte tenu des informations disponibles, notamment sur des aspects tels que le dépistage, la surveillance, le traçage des contacts, le confinement, les traitements et la communication de données, ainsi que de la fiabilité des informations et, au besoin, du score moyen total par rapport au règlement sanitaire international (RSI)’’.



Selon le document, ‘’il convient également de tenir compte des informations fournies par les délégations de l’UE sur ces aspects’’ et de ‘’la réciprocité de manière régulière et au cas par cas’’.



L’UE a prévu des exemptions pour une catégorie de personnes.



Il s’agit des citoyens de l’UE et les membres de leur famille, les résidents de longue durée de l’UE et les membres de leur famille, les voyageurs ayant une fonction ou un besoin essentiels dont la liste figure dans la recommandation.



Le Sénégal, après près de quatre mois d’une fermeture totale de son espace aérien en raison la pandémie de Covid-19, a autorisé mercredi la reprise des vols internationaux, alors qu’il ne fait pas partie de la liste des 15 pays dont les citoyens peuvent se rendre dans l’Union européenne (UE), une destination importante pour la compagnie nationale.



Mais des négociations ont été entamées par les deux parties, après que le gouvernement sénégalais a menacé d’appliquer la réciprocité aux pays qui fermeraient leur espace aérien au Sénégal.



A ce jour, le Sénégal dénombre 8.481 cas confirmés du nouveau coronavirus, dont 156 décès et 5.735 guérisons, les structures de traitement accueillant encore 2.589 patients sous traitement.



