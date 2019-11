Le changement climatique aura des conséquences sur la santé de ceux qui naissent aujourd'hui

Asthme et risques cardiaques à cause de l’air pollué, infections et malnutrition dues au réchauffement… Si rien n’est fait contre le changement climatique, la santé des enfants qui naissent aujourd’hui sera de plus en plus menacée au long de leur vie, s’alarment des experts dans un rapport. « Les changements climatiques définiront la santé de toute une génération », assure le Dr Nick Watts, responsable de ce rapport.