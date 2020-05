Le célèbre musicien guinéen Mory Kanté est mort

Le chanteur et musicien guinéen Mory Kanté est décédé d'une longue maladie ce vendredi 22 mai à l'âge de 70 ans dans un hôpital de Conakry selon son fils Balla Kanté. Surnommé le « griot électrique », a contribué à populariser la musique africaine et guinéenne à travers le monde notamment avec son tube planétaire «Yéké Yéké».