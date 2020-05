Le cas communautaire de Ouakam retrouvé mort après une semaine de fugue (vidéo)

Ce mercredi, le corps d’une femme a été découvert dans la morgue du cimetière de Ouakam. Après recoupements, les médecins ont découvert qu’il s’agit de la même personne qui a été déclarée positive et qui s’était volatilisée dans la nature, il y a de cela une semaine. Son fils ,qui l’avait conduite à l’hôpital, ne répondait plus aux appels des médecins.



Le comité de lutte contre le coronavirus sis à Ouakam et les médecins avaient du mal à retrouver son domicile. Pour cause, l’adresse donnée par le fils an’était pas exacte. Ce lundi, la dame ressortissante de la Guinée Conakry dominée par la maladie, s’est de nouveau rendue dans un district de la commune. Une fois encore, elle y est testé positive. Malheureusement son cas s’est aggravé et elle a perdu la vie.



SENENEWS