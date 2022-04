Le cartel qui blanchissait la drogue de Salif Sadio démantelé

09/04/2022 21:04

La famille Kâ établie au quartier Thiofack de Kaolack a bâti, au bout de 20 ans, un puissant empire de trafic de drogue. Mais le cartel familial spécialisé dans l’offre et la vente de chanvre indien a été démantelé mardi dernier par les brigades régionales de sécurité –Brs) DE Kaolack et de Diourbel. Selon des sources de L’OBS, le cartel avait des connexions et l’argentier du chef rebelle Salif Sadio . Mourad, baron de la drogue et chef du cartel familial aurait acquis des champs de cannabis dans la région de Casamance (en zone rebelle). Dans le même sens, il densifie sa collaboration avec le camp de Salif Sadio, auprès de qui, il se ravitaillait. Mourad versait dans le blanchiment d’argent et de capitaux en acquérant des maisons mises en location à Kaolack, des véhicules (taxis clandos, camions, camionnettes…) des magasins, des troupeaux mais aussi es société de transfert d’argent. C’est d’ailleurs avec ses boutiques de transfert d’argent qu’il va transférer les paiements de stocks de drogue acquis auprès de Salif Sadio. La transaction avec le chef rebelle se faisait avec l’argentier de Salif Sadio. Ce dernier est d’ailleurs activement recherché par l’Armée depuis le démantèlement de ses bases. Plusieurs membre du cartel familial ont arrêtés puis placés sous mandat de dépôt. Le baron Mourad qui est en fuite, est activement recherché.