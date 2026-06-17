« Le but de Nico aurait changé le match » : Gana Guèye ne digère pas le score

17/06/2026

Idrissa Gana Guèye a jugé « très, très sévère » le score de la défaite concédée par les Lions face à la France (3-1) à New Jersey, tout en appelant ses coéquipiers à tirer les enseignements nécessaires pour la suite du Mondial 2026.





« Nous avons bien débuté ce match. Malheureusement, en deuxième mi-temps, nous prenons ces buts-là. Je pense que le score est très, très sévère », a déclaré le milieu d'Everton en zone mixte, pointant un manque de rythme après la pause et un but refusé à Nicolas Jackson qui aurait pu changer le cours des événements. « Je pense que s'il avait été validé, cela aurait changé le cours du match », a-t-il estimé.





Sans nourrir de regrets, Gana Guèye a rendu hommage à la qualité des Bleus. « Aujourd'hui, nous jouions contre une très belle équipe française. Deux fois finaliste de la Coupe du monde, ce n'est pas pour rien. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient », a-t-il reconnu, avant de transformer cette défaite en leçon. « C'est un match de football, ce n'est que le début de la compétition. Je pense que ce match va nous permettre de corriger les erreurs que nous avons pu commettre et d'être prêts pour le prochain match », a-t-il souligné.





Le milieu sénégalais, revenu de blessure pour ce Mondial, reste focalisé sur l'objectif. « L'objectif est toujours là : sortir d'abord de la phase de groupes. Nous avons encore deux matchs devant nous et il faudra bien les préparer. Il faut déjà bien vider la tête. Ensuite, nous aurons le temps d'analyser ce match et d'en tirer les conclusions nécessaires », a-t-il conclu.



