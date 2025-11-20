Le budget du ministère des Pêches en baisse de 19 % en 2026

Le budget du ministère des Pêches et de l’Économie maritime a été fixé à 32,5 milliards FCFA (environ 49,5 millions d’euros) pour l’année 2026, en recul de 19 % par rapport à l’année précédente, selon des chiffres officiels communiqués mercredi.





Présenté par la ministre Fatou Diouf, le projet a été adopté par la Commission des Finances de l’Assemblée nationale, élargie à celles du Développement rural et des Affaires économiques. En 2025, le ministère bénéficiait d’un budget de 40,03 milliards FCFA, soit une baisse de 7,48 milliards en valeur absolue.





Le financement repose sur 24,5 milliards FCFA de ressources internes, contre 27,1 milliards en 2025, et 8 milliards de ressources externes, contre 12,8 milliards l’année précédente.





Le programme Économie maritime absorbe 14,25 milliards FCFA. La Pêche et l’Aquaculture bénéficient de 11,53 milliards. Le pilotage, la coordination et la gestion administrative sont dotés de 3,26 milliards, tandis que le CEPIA (Centre d’études et de planification) dispose de 3,5 milliards FCFA.





Selon la ministre, ce budget s’inscrit dans une stratégie de modernisation du secteur, de préservation des ressources halieutiques et de promotion de l’économie bleue.







