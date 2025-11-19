Le budget 2026 du ministère de l’Agriculture adopté, en hausse de 37,88 % en AE

19/11/2025

L’Assemblée nationale a adopté ce mardi le projet de budget 2026 du ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage (MASAE), arrêté à 427,006 milliards FCFA en Autorisations d’Engagement (AE) et 247,586 milliards FCFA en Crédits de Paiement (CP), a appris l’APS de source parlementaire.





Le projet a été défendu par le ministre Mabouba Diagne devant la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire, élargie à celle du Développement rural.





Par rapport à la Loi de Finances Initiale 2025, les AE enregistrent une hausse de 117,32 milliards FCFA, soit +37,88 %, principalement liée à la prévision de nouvelles conventions de financement de projets sur ressources externes, indique une note du ministère.





En revanche, les crédits de paiement (CP) connaissent une baisse de 56,89 milliards FCFA (–18,69 %), due à la clôture de plusieurs projets arrivés à terme d’ici la fin de l’année 2025.



M.S



