Le Typha : "Une plante envahissante", mais très utile » (exploitant)

04/03/2022 00:42

Dans l’optique de valoriser le typha, une synergie portée par l’Ong Le Gret pose le débat sur la gestion et l’exploitation de cette plante qui envahit les cours d’eau dans la vallée. Elle s’inscrit dfans la cadre du projet Typha Combustible Construction Afrique de l'Ouest (TyCCAO). À l’occasion d’un atelier de partage d’expérience, différents usages bénéfiques ont été exposés par des communautés établies dans le delta. « Plus d’une centaine de famille trouvent du profit dans l’exploitation du typha. Nous ne jetons pas cette plante dans notre village », soutient Mamadou Mbaye, habitant de cette localité de Saint-Louis. « Nous arrivons à utiliser le typha pour le remblai des concessions. Mise sur la surface des champs, la plante permet de réduire la salinité et d’obtenir ainsi de bon rendements », a-t-il ajouté. Pour lui, « la valeur du typha dépasse l’entendement ». « Certes, c’est une végétation envahissante, mais très utile », a-t-il conclu.