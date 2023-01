Le Sénégal veut en finir avec les subventions de l’électricité et du carburant, d'ici à 2025

09/01/2023 18:09

Le gouvernement sénégalais s’est engagé à supprimer d’ici à 2025 les subventions de l’électricité, du supercarburant et du gasoil en mettant en œuvre une stratégie comprenant six étapes, a appris l’APS de source officielle.