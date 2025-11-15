Le Sénégal s’incline 0-2 face au Brésil à Londres

15/11/2025

L’équipe nationale du Sénégal a concédé une défaite (0-2) face au Brésil, samedi, lors d’un match amical international disputé à l’Emirates Stadium de Londres.





Les Brésiliens, battus par les Lions en juin 2023 (4-2) après un nul en 2019, ont pris leur revanche face aux champions d’Afrique en titre. Le sélectionneur de la Seleção, l’Italien Carlo Ancelotti, avait opté pour une formation résolument offensive, emmenée par Vinicius Junior.





Sous une pression constante, les Lions ont peiné à sortir proprement le ballon. Leur défense a été rapidement mise à rude épreuve par le pressing haut des Brésiliens.





La domination auriverde a été concrétisée à la 28e minute par un but d’Estêvão. Sept minutes plus tard, Casemiro, oublié par la défense sénégalaise sur un coup franc, doublait la mise (35e).





Mené 0-2 à la pause, le Sénégal a tenté de réagir en seconde période. Malgré une meilleure prestation collective, les hommes de Pape Thiaw se sont heurtés à une défense brésilienne bien en place.





Avec cette victoire, le Brésil met fin à une série de 26 matchs sans défaite du Sénégal et inflige à Pape Thiaw sa première défaite en tant que sélectionneur des Lions.





Les champions d’Afrique tenteront de rebondir mardi prochain contre le Kenya, lors d’un second match amical préparatoire aux prochaines échéances continentales.







