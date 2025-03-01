Le Sénégal renverse la RD Congo et reprend la première place du groupe B

Les Lions ont réussi leur pari ce mardi soir au stade des Martyrs de la RD Congo. Les hommes de Pape Thiaw sont allés battre les Léopards par 3 buts à 2 après une remontada exceptionnelle. Le Sénégal reprend la première place du groupe B, à deux journées de la fin de ces éliminatoires du mondial 2026.





Electrique comme attendu, le match entre le Sénégal et la RD Congo a répondu à toutes les attentes. Même si la question sécuritaire a entaché les contours de cette rencontre, les deux équipes se sont battues pour la première place de ce groupe B des éliminatoires à la Coupe du monde 2026.Le sélectionneur national a apporté quatre changements dans son onze de départ ce mardi pour ce match importantissime. Avec l’absence de Moussa Niakhaté blessé, El Thiawito a opté pour le remplaçant du Lyonnais, Abdoulaye Seck pour accompagner Kalidou Koulibaly dans la charnière centrale. Dans l’entrejeu, Idrissa Gana Gueye et Lamine Camara ont pris les places de Habib Diarra et Pape Matar Sarr. En pointe, Nicolas Jackson a été préféré à Boulaye Dia. Des choix forts effectués par Pape Thiaw pour relever le défi du Stade des Martyrs.Dès le coup d’envoi, les Lions ont tenu le ballon pour dicter leur loi. Sous-les olé du public congolais, le Sénégal a malgré tout essayé de poser le jeu. Mais, après un premier quart d’heure maitrisé, les Lions ont cédé à la pression et concédé l’ouverture du score par le biais de Cédric Bakambu (26e minute). Sonnés par ce coup venu de nulle part, les Lions vont encore subit le but du break 7 minutes plus tard (33e) par l’entremise de Wissa.À dix minutes de la mi-temps, les Lions sont loin de la Coupe du Monde et doivent revenir très vite au score. À la 36eminute, les Lions réduisent le score avec le but de Pape Gueye. Le joueur de Villarreal a repris un tir d’Iliman Ndiaye sur le poteau. Les deux équipes retrouvent les vestiaires avec ce score.Au retour des vestiaires, les Lions reviennent avec de meilleures intentions. D’ailleurs, les Lions égalisent grâce au but venu de nulle part de Nicolas Jackson. Les pendules sont remises à zéro et le Sénégal retrouvent espoir pour la qualification à la Coupe du monde 2026.Le Sénégal réussit même à passer devant les Léopards à 3 minutes de la fin du match grâce à un but exceptionnel de Pape Matar Sarr. Le joueur de Tottenham a profité d’un beau centre désigné de Cheikh Tidiane Sabaly. Les Lions crucifient la RD Congo (2-3) et prennent une option pour le mondial nord-américain en terminant la fenêtre à la première place du groupe B avec 18 points devant.Avec WIWSPORTS