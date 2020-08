Le Sénégal remporte le 1er prix du concours international de l’UNESCO sur l’Intelligence artificielle en Afrique

Ces étudiantes et étudiants de l’UFR CRAC de l’UGB sont sortis vainqueurs à l’issu des votes du public et de la délibération finale du jury.Ainsi, l’équipe du Sénégal est donc arrivée à la toute première place devant 9 autres équipes du continent africain.Lire aussi: Concours Chaire UNESCO: Le Sénégal représenté par une équipe d’étudiants de l’UGBSaloum Sané, Amina Awa Niang, Fatima Sané et Alassane Koringho Sagna ont bravement défendu les couleurs du Sénégal.Pour rappel ce challenge international de l’UNESCO vise à promouvoir l’intelligence artificielle en Afrique à travers des productions audiovisuelles (web-documentaires ou reportages).L’équipe du Sénégal a réalisé un web-documentaire intitulé : Le Sénégal au rendez-vous de l’intelligence artificielle.Avec