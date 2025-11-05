Le Sénégal relève la limite d’âge des véhicules importés à 10 et 15 ans

Le gouvernement sénégalais a adopté un décret fixant à dix ans l’âge maximal des voitures particulières et utilitaires légers importés, et à quinze ans celui des camions et véhicules de transport de personnes, a appris l’APS de source officielle.





Signé le 24 octobre 2025 par le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko, ce texte marque une évolution majeure dans la politique de modernisation du parc automobile national. Il concrétise une promesse faite à la diaspora, régulièrement impliquée dans l’expédition de véhicules d’occasion vers le pays.



La réforme relève la précédente limite de huit ans, instaurée puis modifiée à plusieurs reprises par les régimes précédents. Le nouveau cadre met fin à deux décennies de fluctuations réglementaires.





Le décret interdit l’importation des voitures de tourisme et des utilitaires légers de plus de dix ans, des véhicules de transport de personnes de plus de quinze ans, ainsi que des cyclomoteurs de moins de 50 cm³. Les ministères des Finances, du Commerce, des Transports terrestres et aériens, et de l’Industrie sont chargés de sa mise en œuvre.





Selon le gouvernement, cette décision s’inscrit dans une stratégie de développement durable et de sécurité routière, conforme à la Vision Sénégal 2050. Elle vise également à encourager la création d’une filière nationale d’entretien et de revente de véhicules conformes aux normes internationales.



M.S



