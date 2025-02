Le Sénégal prépare son adhésion à trois banques régionales

27/02/2025 20:37

Le Conseil des ministres a examiné et adopté, mercredi 26 février, des projets de loi autorisant le président de la République à signer l’instrument d’adhésion du Sénégal à trois institutions financières, dont la Banque de commerce et de développement de l’Afrique orientale et australe (TDB).



Il s’agit du projet de loi autorisant le chef de l’État à signer le document devant permettre au Sénégal d’être membre de la TDB, selon le communiqué publié à la fin de la rencontre hebdomadaire du gouvernement.



Le projet de loi autorisant le président de la République à signer l’instrument d’adhésion à l’accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement a également été examiné et adopté.



Le troisième projet de loi adopté par le gouvernement sénégalais concerne le document avec lequel le Sénégal va adhérer à la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures.



APS