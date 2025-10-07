Le Sénégal ouvre au public le registre des bénéficiaires effectifs dans le secteur extractif

07/10/2025

Le Comité national de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (CN-ITIE) du Sénégal a annoncé lundi la mise à disposition du public du registre des bénéficiaires effectifs des entreprises du secteur extractif, saluant une “avancée majeure” dans la gouvernance des ressources naturelles.





Cette décision découle de l’adoption du décret n° 2025-1354 du 27 août 2025, qui modifie le décret n° 2020-791 du 19 mars 2020 relatif au registre des bénéficiaires effectifs, selon un communiqué reçu par l’AFP.





Le CN-ITIE affirme que cette mesure répond aux engagements pris par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, notamment lors de son adresse à la Nation en avril 2024, à la veille de la fête de l’indépendance.





Le nouveau dispositif permet un accès gratuit à des informations telles que l’identité des sociétés ou personnes physiques déclarées, les noms, prénoms, professions, fonctions, nationalités et pays de résidence des bénéficiaires effectifs, ainsi que leur niveau de participation ou de contrôle dans les entreprises, et la date d’acquisition de la propriété effective.





Le Comité estime que cette transparence accrue contribuera à lutter contre la corruption, les conflits d’intérêts, la fraude fiscale, le blanchiment d’argent et les flux financiers illicites.



Elle devrait également favoriser une concurrence plus saine et renforcer le contrôle citoyen, notamment par les médias et la société civile, ajoute le communiqué.





Le CN-ITIE invite l’ensemble des parties prenantes – institutions, entreprises, citoyens, société civile – à s’approprier cet outil présenté comme un “gage de confiance” et un moyen de “meilleure gestion du patrimoine commun”.



