Le Sénégal mobilise 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’Uemoa

15/02/2025 07:35

La Direction générale du trésor et de la comptabilité publique (DGTCP) du Sénégal a levé une somme de 33 milliards de FCFA ce vendredi 14 février 2025, à l’issue d’une émission simultanée d’adjudication de bons assimilables du trésor (BAT) d’une durée de 364 jours et d’obligations assimilables du trésor (OAT) sur 3 ans, rapporte le site Lejecos.



Cette opération vise à couvrir les besoins de financement du budget de l’État. Pour ce faire, le Trésor Public avait mis en adjudication un montant initial de 30 milliards de FCFA. Les offres totales reçues s’élèvent à 52,979 milliards de FCFA, soit un taux de couverture de 176,60%. Après sélection, 33 milliards de FCFA ont été retenus, tandis que 19,979 milliards de FCFA ont été rejetés, correspondant à un taux d’absorption de 62,29%.



Les investisseurs dont les offres ont été acceptées bénéficieront d’un rendement moyen pondéré de 7,21% pour les bons et de 7,93% pour les obligations.



Les bons émis seront remboursés le premier jour ouvré suivant leur échéance, fixée au 15 février 2026, avec des intérêts payés d’avance et précomptés sur la valeur nominale. Pour les obligations, le remboursement du capital interviendra le premier jour ouvrable après l’échéance du 17 février 2028. Le paiement des intérêts se fera annuellement à un taux de 6,30%, à partir de la fin de la première année.