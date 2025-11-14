Le Sénégal lance son premier Observatoire Astronomique à Khombole

L’Agence Sénégalaise d’Études Spatiales (ASES) a procédé ce jeudi à la pose de la première pierre du premier Observatoire Astronomique du Sénégal (OAS), implanté à Khombole, dans la région de Thiès.





Ce projet d’envergure, piloté par le directeur général de l’ASES, Maram Kaire, marque une étape majeure dans la structuration du secteur spatial sénégalais.



L’observatoire accueillera un télescope principal de 600 mm, quatre télescopes C14, un Institut de formation en astronomie et astrophysique, ainsi que des espaces de recherche modernes, entièrement pilotables à distance (mode remote).





« L’OAS permettra à la communauté scientifique mondiale d’accéder au ciel africain depuis le Sénégal. Cette dimension technologique inédite positionne le pays comme un acteur de référence en Afrique de l’Ouest dans le domaine de la recherche astronomique », a souligné Maram Kaire.







Le projet vise également à répondre à une demande croissante de formation en astronomie, astrophysique et sciences spatiales, tout en inspirant la jeunesse sénégalaise et en renforçant la coopération internationale.



Des partenariats sont prévus avec des institutions de renommée mondiale telles que l’IAU Office of Astronomy for Education, l’IAU Office of Astronomy for Development et l’IAU Office for Astronomy Outreach.







