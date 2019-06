Le Sénégal importe chaque mois 1000 tonnes de déchets plastiques venant des États-Unis

Le journal The Guardian a révélé que des centaines de milliers de tonnes de plastique américain sont expédiées chaque année vers des pays en développement dont la réglementation est obsolète et non adaptée avec de graves conséquences sur la santé publique et l’environnement.



Parmi ces pays, il y a le Sénégal qui a importé un million de kilos de déchets plastiques par mois des États-Unis au cours des trois premiers mois de cette année, contre zéro l’année dernière, bien qu’il soit lui-même en proie à des déchets plastiques. Cette décision fait suite à l’interdiction d’importer des déchets plastiques de Chine.



Cette révélation qui fait froid au dos est le résultat d’une enquête du journal britannique The Guardian après le scandale Petro Tim révélé par un autre média britannique.



En effet, une équipe de journalistes du Guardian a trouvé que 11 pays dont le Sénégal reçoivent les déchets plastiques en provenance des Etats Unis. L’an dernier, l’équivalent de 68 000 conteneurs de recyclage de plastique américains ont été exportés des États-Unis vers des pays en développement qui gèrent mal plus de 70 % de leurs propres déchets plastiques.



Les nouveaux points de chute pour le recyclage du plastique aux États-Unis sont parmi les pays les plus pauvres du monde, dont le Bangladesh, le Laos, l’Éthiopie et le Sénégal, qui offrent une main-d’œuvre bon marché et une réglementation environnementale limitée.



Alors que des pays comme le Vietnam, la Malaisie et la Thaïlande ont interdit les importations, les registres montrent que les déchets plastiques se répandent vers de nouveaux pays. Les expéditions ont commencé à se rendre au Cambodge, au Laos, au Ghana, en Éthiopie, au Kenya et au Sénégal, qui n’avaient jusque-là pratiquement pas traité de plastique américain.



Ces défaillances du système de recyclage s’ajoutent à un sentiment croissant de crise autour du plastique, un matériau merveilleux qui a tout permis, des brosses à dents aux casques spatiaux, mais qui se trouve maintenant en quantité énorme dans les océans et a même été détecté dans le système digestif humain.



Le mois dernier, 187 pays ont signé un traité donnant à ces pays le pouvoir de bloquer l’importation de déchets plastiques contaminés ou difficiles à recycler, ce qui reflète de graves préoccupations concernant les déchets plastiques. Quelques pays n’ont pas signé dont les États-Unis.



Il faut savoir que l’Amérique génère à elle seule 34,5 millions de tonnes de déchets plastiques chaque année.



Mais une grande partie de ce que l’Amérique a envoyé était contaminée par de la nourriture ou de la terre, ou n’était pas recyclable et devait simplement être mise en décharge en Chine. Au milieu des craintes croissantes en matière d’environnement et de santé, la Chine a fermé ses portes à tous, sauf aux plastiques les plus propres, à la fin de 2017.



Depuis l’interdiction de la Chine, les déchets plastiques américains sont devenus une pomme de terre chaude mondiale, jouant au ping-pong de pays en pays.



L’analyse du Guardian des registres d’expédition et des données d’exportation du US Census Bureau a révélé que l’Amérique expédie encore plus d’un million de tonnes par an de ses déchets plastiques à l’étranger, dont une grande partie à des endroits qui s’y trouvent déjà pratiquement noyés.



Bien que les effets exacts sur la santé de l’exposition des travailleurs aux opérations de recyclage du plastique n’aient pas été bien étudiés, les émanations toxiques résultant de la combustion du plastique ou de sa transformation peuvent causer des maladies respiratoires. Une exposition régulière peut exposer les travailleurs et les résidents des environs à des centaines de substances toxiques, dont l’acide chlorhydrique, le dioxyde de soufre, les dioxines et les métaux lourds, dont les effets peuvent comprendre des troubles du développement, des troubles endocriniens et le cancer.



Les exportations américaines atteignent aujourd’hui des pays en développement ayant peu de moyens pour traiter leurs propres déchets plastiques.



La question que les Sénégalais se posent: : Dans quelle ville ou village ces déchets ont-ils été enfouis ou jetés ?



