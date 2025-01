Le Sénégal gèle les importations d’oignon à partir du 25 janvier

23/01/2025 08:12

La décision de geler les importations d’oignon le 25 janvier a été prise par l’Agence de régulation des marchés (ARM) dans le but de promouvoir la vente de la production locale.



Dans le cadre de la politique de suspension des importations d’oignon à compter du 25 janvier, une circulaire rendue publique par l’Agence de régulation des marchés (ARM) explique qu’ « à l’issue de cette réunion, sur la base des données reçues des services techniques et des associations de producteurs, les prévisions des premières récoltes d’oignon sont attendues sur le marché au mois de février 2025 ».



Par conséquent, poursuit l’ARM, pour une bonne régulation du marché de l’oignon durant les fêtes religieuses et en raison des prévisions du mois de février en termes de récoltes, il a été décidé de geler les importations d’oignon à partir du 25 janvier 2025.



En 2023, l’ARM estimait les besoins du Sénégal en oignon à 380 mille tonnes par an pour une production de 400 mille tonnes.



ApaNEWS