Le Sénégal et la montée des eaux : une erreur humaine accentuée par les changements climatiques

26/09/2023 07:45

En 2003, le gouvernement du président sénégalais Abdoulaye Wade décide d’ouvrir une brèche dans la Langue de Barbarie afin de lutter contre les inondations et de faciliter le passage des pêcheurs vers la mer [1]. Cette brèche dans la mince péninsule qui est près de la ville de Saint-Louis passe de quatre mètres à plus de cinq kilomètres de large [2]. Cela entraine un impact considérable sur l’écosystème ainsi que sur l’activité humaine. Le problème est aggravé par l’effet des changements climatiques sur les eaux [3].