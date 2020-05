Le Sénégal enregistre un 19e décès du Covid-19

Une femme âgée de 53 ans est décédée ce dimanche à Dakar, des suites du nouveau coronavirus, a appris l’APS du ministère de la Santé et de l’Action sociale.



Elle est décédée au service d’accueil et de traitement des urgences (SAU) de l’hôpital le Dantec, précise le ministère dans un communiqué.



La défunte est une habitante des SICAP, un quartier résidentiel de Dakar.



Son décès porte à quatre le nombre de morts enregistrés ces dernières 48 heures dans le pays. Tôt ce matin, un homme de 75 ans demeurant aux Parcelles Assainies, dans la banlieue dakaroise, a succombé au Covid-19 à l’hôpital de Fann, à Dakar.



Samedi, une femme de 37 ans et un homme de 45 ans sont aussi décédés à Dakar.



Ces décès viennent s’ajouter à un celui d’un homme de 69 ans, survenu au centre de santé Nabil Choucair, mais annoncé seulement samedi.



Le Sénégal a enregistré son premier décès lié au nouveau coronavirus le 31 mars, en la personne de Pape Diouf, ancien président de l’Olympique de Marseille (élite française).



En tout, neuf personnes sont décédées de la maladie en près d’une semaine.



Le Sénégal comptabilise 1709 cas positifs de Covid-19, dont 650 guéris. Les centres de traitement accueillent encore 1040 malades.



Après avoir réuni le Comité national de gestion des épidémies, le chef de l’Etat, Macky Sall, doit s’adresser à la Nation ce mardi, pour évoquer la situation et la gestion de la pandémie.



Dans une précédente annonce, le 23 mars, il avait décrété l’état d’urgence et un couvre-feu pour endiguer la propagation du Covid-19.



Malgré une lente progression de la maladie depuis son apparition dans le pays, les contaminations ont connu une hausse ces dernières semaines, avec notamment l’apparition de plusieurs cas communautaires.





APS