Le Saint-Louisien Mouhamadou Diarra SÈYE décroche son Certificat de qualification professionnelle

Mouhamadou Diarra SÈYE, Inspecteur départemental des sports à Kaolack, a obtenu avec succès le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) de Manager des Organisations Sportives du Sénégal. Cette certification témoigne de son expertise croissante dans le domaine de la gestion des structures sportives, un atout important pour le développement du sport au Sénégal.



Originaire de Saint-Louis, Monsieur SÈYE a consacré sa carrière au service du sport dans diverses régions du pays, et notamment à Kaolack, où il œuvre pour dynamiser les activités sportives locales et soutenir les athlètes.



Son parcours professionnel, marqué par une grande implication auprès des jeunes sportifs et des fédérations locales, fait de lui un acteur clé dans la promotion du sport en dehors des grandes agglomérations.



Ce succès reflète sa détermination à renforcer ses compétences pour mieux accompagner les projets sportifs dans la région. À travers ce diplôme, il s'engage à contribuer davantage à la structuration du secteur sportif, tant au niveau de la gestion des infrastructures que de la formation des jeunes talents.



La réussite de Mouhamadou Diarra SÈYE est un exemple de dévouement et d’engagement envers l'amélioration du cadre sportif au Sénégal, et plus particulièrement à Kaolack, où il est en poste.



